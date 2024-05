Odbor DZ za sistemske rešitve na področju protitočne zaščite in zaščite zemljišč

Puconci, 15. maja - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se na terenski seji zavzeli za to, da se za zaščito pred točo, za namakanje in za zaščito državnih zemljišč poiščejo sistemske, strokovne in premišljene rešitve. Te se morajo po njihovem oblikovati na ravni celotne države.