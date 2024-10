Letina sadja v Prekmurju, Prlekiji in na Štajerskem obilnejša od lanske, a manj kakovostna

pripravila Vida Toš

Ljutomer/Cerkvenjak/Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 11. oktobra - Letošnja letina sadja na vzhodu Slovenije je obilnejša od lanske, ni pa tako kakovostna, so za STA povedali tamkajšnji sadjarji. Pozeba je ponekod zmanjšala pridelek jabolk in hrušk, vročina pa je pri zgodnjih sortah jabolk povzročila ožganost plodov. Zaradi deževja so jabolka marsikje popokala in prehitro odpadla.