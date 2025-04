DZ izvolil Novaka za podpredsednika Knovsa

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so za podpredsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) z 58 glasovi za in enim glasovi proti izvolil poslanca iz vrst Demokratov Tineta Novaka. Takšen dogovor o delitvi mest v delovnih telesih DZ je po ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev prejšnji teden potrdil tudi kolegij predsednice DZ.