DZ poslanca Novaka razrešil z mest v delovnih telesih

Ljubljana, 4. marca - Poslanci so na današnjem glasovanju podprli sklepe o razrešitvi poslanca Tineta Novaka s podpredsedniškega mesta v odboru DZ za finance in članstva v dveh preiskovalnih komisijah DZ. Razrešitev poslanca s teh mest sledi njegovemu izstopu iz Gibanja Svoboda, njegova dosedanja mesta bosta zasedla poslanca Svobode Branko Zlobko in Lena Grgurevič.