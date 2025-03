Po prvem izračunu poslanski skupini nepovezanih poslancev 10 mest v delovnih telesih DZ

Ljubljana, 6. marca - Vodje poslanskih skupin so se na posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič seznanili s predlogom razreza mest v delovnih telesih DZ, ki bi poslanski skupini nepovezanih poslancev prinesla 10 mest, od tega eno podpredsedniško. Poslanske skupine bodo do torka sporočile svoja stališča o predlogu, so za STA navedli v kabinetu predsednice DZ.