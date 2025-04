V Vipavi podpisan dogovor o postavitvi sončne elektrarne v Mlakah

Vipava/Notranje Gorice, 25. aprila - Družba Soške elektrarne je danes z ministrstvom za obrambo, Darsom in Občino Vipava podpisala dogovor o sodelovanju pri postavitvi sončne elektrarne in uvedbi vodikove tehnologije. Projekt bo potekal na območju vojaškega poligona Mlake, ob vojaški infrastrukturi in hitri cesti, so sporočili iz Soških elektrarn.