Na Primorskem bodo ob avtocesti in hitri cesti postavili sončne elektrarne

Nova Gorica, 19. julija - Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in Družba za avtoceste RS (Dars) sta danes podpisali dogovor o postavitvi sončnih elektrarn ob primorski avtocesti in vipavski hitri cesti. Izkoristili bodo degradirane površine, kot so nekdanja odlagališča gradbenih odpadkov in različni izkopi, predvsem v okolici Dekanov, Razdrtega, Vipave in Vrtojbe.