V Dekanih nočejo sončne elektrarne nad vasjo

Dekani, 5. aprila - Udeleženci četrtkovega zbora krajanov v Dekanih so se izrekli proti umestitvi sončne elektrarne na deponijo v bližini zaselka Sv. Nedelja, od Mestne občine Koper pa zahtevajo, da zastopa njihove interese. Župan Aleš Bržan je obljubil, da bo občina to storila. Svoje načrte so krajanom predstavili v investitorju, družbi Soške elektrarne Nova Gorica.