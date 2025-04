Zakonska predloga NSi za reševanje romskih vprašanj s področja sociale v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so danes ocenili, da sta predloga novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki so jih za ureditev romskih vprašanj vložili v NSi, primerna za nadaljnjo obravnavo. Predloga bodo obravnavali na odboru DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je podprlo 45 poslancev, 37 pa jih je bilo proti. Predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih je medtem podprlo 49 poslancev, 31 jih je bilo proti.

V NSi so s predlogom novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlagali, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v materialni obliki, če Inšpektorat RS za šolstvo z odločbo o prekrškovnem postopku ugotovi, da učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole in o tem obvesti socialni center.

Če otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje izobraževanje v srednji šoli oziroma v programu, s katerim bi dobil višjo raven kvalifikacije, so predlagali, da se znesek otroškega dodatka zniža za tretjino, ki je namenjena izobraževanju. Še vedno pa so starši upravičeni do dveh tretjin zneska otroškega dodatka, ki je namenjen preživljanju in vzgoji otrok. Učencem s posebnimi potrebami se znesek otroškega dodatka izplačuje v celoti, je v četrtek pojasnila Vida Čadonič Špelič (NSi).

S predlogom novele zakona o socialno varstvenih prejemkih v NSi želijo, da se socialna pomoč tri mesece obvezno izplačuje v materialni obliki, če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka osnovne šole in ima upravičenec zapadel dolg do izvajalca gospodarske javne službe ali vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Za celostno obravnavo upravičencev so prav tako predlagali, da se z njihovim soglasjem omogoča izmenjevanje podatkov med centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje ter izvajalci socialnovarstvenih programov o tem, ali je upravičenec vključen v storitve in programe ter druge oblike pomoči, je dejala Čadonič Špelič.

Predlogoma so v četrtkovi razpravi napovedali podporo v poslanskih skupinah nepovezanih poslancev, NSi, SDS in SD, nasprotovali pa so jima v Levici in Svobodi.

Predloga dveh novel sta del paketa zakonskih predlogov, povezanih z romskimi vprašanji, ki so jih v NSi februarja letos znova vložili v parlamentarno proceduro. DZ je lani jeseni že zavrnil prvi paket zakonskih predlogov NSi, povezanih z romskimi vprašanji. Oba paketa temeljita na svežnju zakonov, ki jih je v DZ vložila že skupina županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, a jih je DZ zavrnil.