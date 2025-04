V DZ obravnavali dva predloga NSi za ureditev romskih vprašanj s področja sociale

Ljubljana, 24. aprila - Poslani v DZ so danes obravnavali predloga novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki so jih za ureditev romskih vprašanj vložili v NSi. Predlogoma se obeta podpora poslanskih skupin nepovezanih poslancev, NSi, SDS in SD, nasprotujejo pa jima v Levici in Svobodi.