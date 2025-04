AVP postavila prve tri merilnike varnostne razdalje

Ljubljana, 24. aprila - Agencija za varnost prometa (AVP) je v Borovcih, Selnici ob Dravi in Slovenj Gradcu postavila prve merilnike varnostne razdalje. Vsi sistemi so priključeni in delujejo, čeprav so LCD zasloni za zdaj še izključeni in izvajajo prikrite meritve. Po navedbah AVP je neustrezna varnostna razdalja eden od petih najpogostejših vzrokov prometnih nesreč.