Policisti med preverjanjem ustrezne varnostne razdalje ugotovili skoraj 300 prekrškov

Ljubljana, 3. julija - Policisti so minuli teden na avtocestah in hitrih cestah poostreno nadzorovali, ali vozniki med vožnjo vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo, in v osmih urah ugotovili skoraj 300 prekrškov. Po navedbah GPU so policisti k nadzoru pristopili na inovativen način, saj so po reorganizaciji avtocestne policije močno okrepili aktivnosti na avtocesti.