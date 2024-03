Gorenjski prometniki v akciji na gorenjski avtocesti našteli 60 prehitrih voznikov

Kranj, 3. marca - Gorenjski prometni policisti danes na gorenjski avtocesti izvajajo meritve hitrosti z laserskim merilnikom. Do okoli 17. ure so zabeležili prek 60 prehitrih voznikov, za vse bodo sprožili prekrškovne postopke. Trije tuji vozniki so namesto največ 110 kilometrov na uro vozili prek 200 kilometrov na uro, vse so oglobili.