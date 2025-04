Mladinska knjiga s tremi domačimi novostmi

Ljubljana, 24. aprila - Pri založbi Mladinska knjiga so knjižne police obogatili z romanom Trafikant Romana Rozine, prvencem Alenke Vesenjak z naslovom Kamp in zbirko novel Človek, ki ga ni avtorja Branka Šömna. Na predstavitvi knjig so danes napovedali še izid prevoda knjige LSD za mamo nemškega pisatelja Normana Ohlerja, ki ga bodo maja gostili v Cankarjevem domu.