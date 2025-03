Mladinska knjiga s paketom knjižnih novosti za otroke in mladino

Ljubljana, 21. marca - Pri založbi Mladinska knjiga so danes predstavili novosti leposlovja za otroke in mladino. Urednice Irena Matko Lukan, Tanja Komadino in Alenka Veler so skupaj z nekaterimi avtorji, prevajalci in ilustratorji predstavile nove slovenske zgodbe o otroški nagajivosti in raziskovanju, pesniško zbirko in prevode iz čarovniškega sveta Harryja Potterja.