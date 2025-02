Mladinska knjiga z novostmi v zbirkah Kondor in Kultura

Ljubljana, 10. februarja - Pri Mladinski knjigi so predstavili nove izdaje v zbirkah Kondor in Kultura. V prvi so izšli roman Popotovanje po moji sobi Xavierja de Maistra v prevodu Primoža Viteza, ponatis izbora francoskih nadrealistov Aleša Bergerja Noč bliskov in antologija pesnice Saše Vegri Obhod v času, pri Kulturi pa zbirka esejev Piškoti s sporočilom Uroša Zupana.