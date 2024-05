V Kašmirju prve volitve po ukinitvi delne avtonomije

New Delhi/Šrinagar, 13. maja - V desetih indijskih zveznih državah danes potekajo volitve poslancev spodnjega doma indijskega parlamenta. Med njimi je Džamu in Kašmir, kjer bodo to prve volitve po tistem, ko je vlada premierja Narendre Modija leta 2019 ukinila omejeno avtonomijo te večinsko muslimanske zvezne države.