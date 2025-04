Indija napovedala odziv na napad v Kašmirju

New Delhi, 23. aprila - Indijska vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe za kaznovanje odgovornih za napad v indijskem delu Kašmirja, kjer so neznani napadalci v torek ubili 26 ljudi, je danes napovedal indijski obrambni minister Rajnath Singh. Po njegovih besedah bodo odziva deležni tako napadalci kot tisti, ki so dejanje načrtovali, poročajo tuje tiskovne agencije.