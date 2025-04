V MSUM razstava o izkoriščanju narave

Ljubljana, 24. aprila - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo drevi odprli razstavo Tkanje svetov: zbirke v dialogu z umetniškimi deli, ki so narejena iz naravnih materialov in odražajo zavzemanje za naravo. Sestavljajo jo dela 87 domačih ter tujih avtorjev, dokumentarne fotografije in instalacije, ki kritično obravnavajo izkoriščanje ter uničevanje narave.