V +MSUM razstava o kompleksnosti urbane identitete Ljubljane

Ljubljana, 31. januarja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) so na ogled postavili razstavo Predstava mesta. Projekt združuje dela umetnikov, ki raziskujejo kompleksnost urbane identitete Ljubljane. Tematsko dela segajo od prevpraševanja dediščine in njene vloge v sodobnem kontekstu do izpostavljanja okoljskih izzivov in sprememb v urbani krajini.