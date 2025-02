V MSUM interaktivna razstava Sama Duranta na temo spomenikov

Ljubljana, 20. februarja - V Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi (MSUM) nadaljujejo niz tematskih razstav (Ne)enake geografije, na katerih predstavljajo dela iz zbirka Arteast 2000+ in dela sodobnih umetnikov. V tem okviru so postavili tudi interaktivno razstavo ameriškega umetnika Sama Duranta z naslovom Spomeniki, načrti in utopije, ki jo bodo odprli nocoj ob 20. uri.