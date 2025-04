Pirc Musar izpostavila nujnost zavedanja zaposlenih v javnem sektorju, da služijo ljudem

Ljubljana, 23. aprila - Pomemben del javnega sektorja so ljudje, ki so tam zaposleni, so se na današnji 10. Akademiji javnega sektorja strinjali udeleženci. Prepričani so, da v javnem sektorju kljub kritikam prevladujejo dobre prakse. Zaposleni v javnem sektorju se morajo medtem zavedati, da služijo ljudem, je poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.