Začetek projekta za pomoč državljanom pri uporabi digitalnih storitev Digi zVEM točka

Ljubljana, 6. marca - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je skupaj z ministrstvom za zdravje, ministrstvom za javno upravo, NIJZ in posameznimi upravnimi enotami začelo pilotni projekt Digi zVEM točka. Namen projekta je državljanom zagotoviti svetovanje in pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev na lokacijah zdravstvenih domov, so sporočili z ministrstva.