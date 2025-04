SID banka lani s padcem dobička

Ljubljana, 23. aprila - SID banka je lani ustvarila devet milijonov evrov čistega dobička, kar je 42 odstotkov manj kot predlani. Padec je predvsem posledica novega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic ter neto odhodkov za oslabitve in rezervacije. Krediti nebančnemu sektorju so se zmanjšali za sedem odstotkov na 1,33 milijarde evrov.