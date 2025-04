Banke po dveh mesecih z nižjim dobičkom kot lani

Ljubljana, 15. aprila - Banke v Sloveniji so v prvih dveh mesecih leta ustvarile 133,2 milijona evrov dobička pred davki, kar je 16,7 odstotka manj kot v enakem času lani. Čisti dobiček je bil s 117,5 milijona evrov nižji za 15,2 odstotka. Medletno nižje so bile čiste obresti, višje pa oblikovane oslabitve in rezervacije.