Banke v začetku leta s tretjino nižjim dobičkom

Ljubljana, 18. marca - Banke v Sloveniji so januarja ustvarile 45 milijonov evrov dobička pred davki oz. 32,5 odstotka manj kot januarja lani. Čisti dobiček se je znižal za 33,5 odstotka na 38,6 milijona evrov. Banke so znova oblikovale več neto oslabitev in rezervacij, kažejo najnovejši podatki Banke Slovenije.