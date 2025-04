Evropske sile Izrael pozvale k sprostitvi dotoka pomoči v Gazo

Berlin/Pariz/London/Gaza, 23. aprila - Zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva so danes Izrael pozvali, naj preneha blokirati dostop humanitarne pomoči v Gazo, saj da prebivalcem opustošene enklave grozijo lakota, bolezni in smrt. Izraelska vojska je medtem v novih napadih na območju danes ubila najmanj 17 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.