Vseslovensko petje na dan zelenega Jurija

Ljubljana, 23. aprila - V Sloveniji in onkraj meja na današnji praznik zelenega Jurija poteka Vseslovensko petje s srci. Sporočila pobude prepevanja slovenskih pesmi so po besedah idejne vodje Matee Brečko medgeneracijsko in medkulturno vključevanje ter povezovanje Slovencev in pomen ohranjanja lastne kulturne dediščine. Namen dogodka je ustvariti neformalni praznik.