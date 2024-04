Na dan zelenega Jurija tudi povezovanje prek petja

Ljubljana, 23. aprila - Na današnji dan zelenega Jurija, ki je bilo nekoč povezano s praznovanjem pomladi, bo po državi in tudi zunaj nje odmevalo petje. Namen t.i. vseslovenskega petja s srci je združevati v skupnem prepevanju slovenskih pesmi. K temu so vabljeni vsi, da se pridružijo med 10. in 11. uro.