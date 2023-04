Vseslovensko petje bo povezovalo tudi letos

Ljubljana, 23. aprila - V Sloveniji in tudi zunaj nje bo spet potekalo Vseslovensko petje s srci. Pobudniki projekta so šestič po vrsti povabili vse generacije, da se med 10. in 11. uro pridružijo pri prepevanju ljudskih pesmi. Dogodek poteka na dan zelenega Jurija, ki po izročilu v domove prinaša zdravje in obilje, ter ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic.