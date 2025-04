Logaj: Za investicije v vrtce in šole do 2029 160 milijonov evrov

Ljubljana, 22. aprila - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je na seji DZ dejal, da so v primerjavi z zadnjima dvema desetletjema v tem mandatu za šolstvo namenjena največja sredstva za investicije. Za razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo od leta 2026 do 2029, ki bo objavljen julija, bo namenjenih 160 milijonov evrov, je napovedal.