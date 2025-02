Objavljen razpis za sofinanciranje investicij v objekte osnovnega šolstva zaradi odprave posledic naravnih nesreč

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje objektov osnovnih šol, ki so posledica naravnih nesreč v obdobju od 12. marca 2020 do 3. avgusta 2023. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 24. marec do 12. ure. Za razpis so predvidena javna sredstva v višini dva milijona evrov.