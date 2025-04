Mjanmarska hunta podaljšala prekinitev ognja

Yangon, 22. aprila - Mjanmarska vladajoča hunta je do konca meseca podaljšala prekinitev ognja, ki jo je razglasila po uničujočem potresu 28. marca, da bi olajšala obnovo in dostavo humanitarne pomoči prizadetim prebivalcem. Čeprav se spopadi hunte z oboroženimi skupinami kljub prekinitvi ognja nadaljujejo, so jo humanitarne organizacije pozvale k njenemu podaljšanju.