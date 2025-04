Vojaška hunta v Mjanmaru razglasila začasno prekinitev ognja

Yangon, 2. aprila - Vladajoča vojaška hunta v Mjanmaru je danes razglasila začasno prekinitev napadov na oborožene skupine, ki nasprotujejo njeni oblasti. Za to se je odločila, da bi se v državi lažje in hitreje soočili s posledicami katastrofalnega potresa, ki je zahteval skoraj 2900 življenj, povzročil uničenje in prizadel več milijonov prebivalcev.