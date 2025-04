Po podatkih ZN hunta v Mjanmaru nadaljuje zračne napade

Mandalay, 4. aprila - Vladajoča vojaška hunta v Mjanmaru je od uničujočega potresa pred tednom dni izvedla več kot 60 zračnih napadov na položaje uporniških oboroženih skupin, so danes sporočili Združeni narodi. Opozorili so, da je od tega 16 napadov izvedla po sredini razglasitvi začasne prekinitve ognja, tudi na območjih, ki so bila prizadeta potresu.