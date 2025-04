Vox populi: Pokojninsko reformo podpira tretjina vprašanih, največ mladih

Ljubljana, 22. aprila - V anketi Vox populi za časnik Dnevnik je predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podprla tretjina vprašanih. Največ podpore ima med mladimi in upokojenci, najmanj pa med vprašanimi srednjih let in nezaposlenimi. Najbolj priljubljen ukrep je uvedba zimskega dodatka, najmanj pa zvišanje upokojitvene starosti.