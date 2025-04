Dogovor o usklajenosti predloga pokojninske novele podpisan, premier izpostavil pomen spoštljivega dialoga

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 2. aprila - Socialni partnerji so podpisali dogovor o usklajenosti predloga pokojninske novele. Premier Robert Golob je izpostavil, da spoštljiv dialog pripelje do najboljših in najbolj uravnoteženih rešitev. Delodajalci so veseli, da predlog ne prinaša dodatnih obremenitev za gospodarstvo. Sindikatom pa se ne zdi idealen, a boljši od vladnih izhodišč.