Socialni partnerji podpisali dogovor o predlagani pokojninski noveli

Ljubljana, 2. aprila - Socialni partnerji so danes podpisali dogovor o usklajenosti predloga pokojninske novele. Premier Robert Golob je ob tem izpostavil, da spoštljiv dialog pripelje do najboljših in najbolj uravnoteženih rešitev. Pokojninska reforma je nuja, ker se družba stara in ker je treba poskrbeti za javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema, je dejal.