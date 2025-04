Ruski napadi v Ukrajini zahtevali nove žrtve

Harkov/Kijev/Moskva, 18. aprila - V ruskih napadih na mesti Harkov in Sumi sta bili ponoči ubiti dve osebi, več deset je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarči napadov sta bili tudi mesti Dnipro in Kijev. Ruska zračna obramba je medtem nad štirimi regijami in anektiranim polotokom Krim sestrelila 56 ukrajinskih brezpilotnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.