ZDA uvajajo nove pristaniške pristojbine za ladje s Kitajske

Washington, 18. aprila - ZDA so v četrtek napovedale nove pristaniške pristojbine za kitajske ladje, s čimer želijo spodbuditi domačo ladjedelniško industrijo in omejiti prevlado Kitajske v panogi. Uveljaviti jih nameravajo v 180 dneh in mnogi se bojijo, da bo ukrep ob carinski politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa dodatno škodil svetovni trgovini.