EU bi lahko ocarinila še za 95 milijard evrov blaga iz ZDA

Bruselj, 8. maja - EU bi lahko v primeru neuspelih pogajanj o trgovinskem sporu z ZDA uvedla dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 95 milijard evrov, so danes sporočili z Evropske komisije. Poudarili so, da gre zaenkrat zgolj za seznam izdelkov, namenjen javnemu posvetovanju. Obenem so napovedali sprožitev postopka pred WTO zaradi ameriških carin.