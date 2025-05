V Ženevi trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko

Ženeva, 10. maja - V Ženevi so danes stekli prvi trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je pred pogajanji ocenil, da bi bile ustrezne 80-odstotne uvozne carine za kitajsko blago in tako prvič omenil alternativo zdaj veljavnim 145-odstotnim carinam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.