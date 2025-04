Kri je častilo več kot 300 študentov

Ljubljana, 15. aprila - Študentske krvodajalske akcije Častim pol litra!, ki je potekala prejšnji teden, se je udeležilo 300 študentov, ki so darovali kri. Krvodajalsko akcijo že 17 let zapored v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije organizira Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in z njo ozaveščajo o pomenu darovanja krvi.