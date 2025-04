Začenja se spomladanska študentska krvodajalska akcija Častim pol litra

Ljubljana, 7. aprila - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) znova organizira študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra, ki bo potekala od danes do nedelje, 13. aprila. Spomladanska akcija bo potekala v več krajih po Sloveniji, v sodelovanju s študentskimi organizacijami univerz, študentskih klubov in Zveze študentskih klubov Slovenije, so sporočili iz ŠOS.