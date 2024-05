V aprilski krvodajalski akciji sodelovalo več kot 250 študentov

Ljubljana, 3. maja - Aprilska krvodajalska akcija Častim pol litra, ki jo že več let zaporedoma organizira Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) v sodelovanju s študentskimi organizacijami univerz in klubi (Zveza Škis), je tokrat spodbudila k darovanju krvi več kot 250 študentov, so danes sporočili iz študentske organizacije.