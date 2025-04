Poklukar in Petrič obiskala občine Slovenske Konjice, Zreče in Vojnik

Slovenske Konjice, 14. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta danes obiskala občine Slovenske Konjice, Vojnik in Zreče. Najprej sta se srečala s tamkajšnjimi policisti in se seznanila z varnostnimi razmerami na tem območju, nato pa sta se sestala še z župani omenjenih občin.