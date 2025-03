Na avtocestnem omrežju kar nekaj delovišč in zapor

Postojna/Vipava/Celje/Slovenske Konjice, 15. marca - Na omrežju avtocest in hitrih cest je trenutno kar nekaj delovišč in zapor. Ves konec tedna je zaprta vipavska hitra cesta čez Rebernice proti Novi Gorici, v noči na nedeljo bo zaprta tudi štajerska avtocesta med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Promet je oz. bo oviran tudi na primorski avtocesti.

Ta konec tedna so se tako začele resnejše motnje zaradi celovite prenove vipavske hitre ceste na odseku čez Rebernice, ki bo sicer fazno potekala do konca prihodnjega leta. Do ponedeljka do 5. ure je tako hitra cesta med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Novi Gorici v celoti zaprta.

Popolna zapora je potrebna zaradi postavitve prometne opreme v okviru podaljšanja obstoječe delovne zapore voznega pasu. Na razcepu Nanos sta zaprta tudi kraka, ki s primorske avtoceste iz smeri Ljubljane in Kopra vodita na vipavsko hitro cesto proti Novi Gorici.

Obvoz v času zapore je možen prek priključka Razdrto po regionalni cesti Razdrto-Vipava. Tranzitni tovorni promet proti Italiji se je medtem preusmeril na Fernetiče, zaradi česar po informacijah Prometno-informacijskega centra za državne ceste prihaja do zastojev pred mejnim prehodom.

V okviru naslednje faze obnove hitre ceste bo od ponedeljka naprej zaradi izvajanja del za postavitev protivetrne zaščite nato v smeri proti Novi Gorici zaprt vozni pas v dolžini približno šest kilometrov.

Druga velika celovita prenova na avtocestnem omrežju trenutno poteka na štajerski avtocesti na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Ta bo trajala dve gradbeni sezoni.

Od 20. ure danes zvečer do nedelje do 5. ure zjutraj bo tako štajerska avtocesta med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru v celoti zaprta, razlog so dela v predorih Pletovarje in Golo rebro, ki jih je treba izvesti v sklopu obsežnejše obnove odseka. Zaprti bodo tudi uvozi in izvozi na priključkih Celje vzhod in Dramlje iz smeri Ljubljane proti Mariboru.

Obvoz bo po vzporedni državni cesti Celje-Vojnik-Frankolovo-Slovenske Konjice, so sporočili iz Darsa.

Obenem bodo ta konec tedna in v naslednjem tednu med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obeh smereh promet oviran zaradi asfaltiranja, montaže sider lovilnega odra in vgradnje optičnega kabla.

Promet bo v naslednjem tednu zaradi del občasno oviran tudi na drugih delih štajerske avtoceste.

Na primorski avtocesti bo medtem od nedelje do 30. aprila med Logatcem in Uncem proti Kopru in Ljubljani promet v dolžini približno treh kilometrov potekal po dveh zoženih pasovih zaradi menjave odbojnih ograj.

Do 30. marca pa bo med Črnim Kalom in Kozino proti Ljubljani na območju pred predorom Kastelec zaprt prehitevalni pas zaradi del v sklopu obnove sistema nadzora in vodenja prometa.

Na odseku dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje vzhod pa bo do nedelje promet iz smeri Novega mesta proti Ljubljani potekal po enem prometnem pasu zaradi postavitve delovne zapore v okviru nadaljevanja obnovitvenih del, ki so bila začasno prekinjena čez zimo. Dela bodo predvidoma trajala do avgusta).

Od ponedeljka bo v sklopu teh del predvidoma do sredine maja zaprta polovica avtoceste, v smeri proti Novemu mestu, ves promet pa bo preusmerjen na drugo polovico. Promet bo urejen po treh začasnih pasovih po sistemu 2 + 1, s prilagajanjem razporeditve prometnih pasov glede na prometne tokove.

V petih zaporednih nočeh od ponedeljka do sobote bo med 21.30 in 5. uro zjutraj (v noči na soboto med 22.30 in 5. uro) medtem dolenjska avtocesta zaprta med priključkom Šmarje - Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora je potrebna zaradi prenove elektrostrojne opreme v predorih Mali Vrh in Debeli hrib. Obvoz bo urejen skozi Škofljico in po Dolenjski cesti.