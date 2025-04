Ta konec tedna zapore na odseku štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami

Ljubljana, 4. aprila - Ta konec tedna bodo z enotedensko zamudo potekale aktivnosti, povezane s postavitvijo začasne signalizacije za prometni režim v sklopu celovite prenove odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Del teh aktivnosti bo tudi popolna zapora tega odseka v noči na soboto in od sobote zvečer do ponedeljka zjutraj.