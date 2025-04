EU napovedala program podpore za Palestince v vrednosti 1,6 milijarde evrov

Bruselj/Luxembourg, 14. aprila - Evropska unija je danes napovedala nov večletni program finančne podpore za Palestince v vrednosti do 1,6 milijarde evrov. Z njim želi spodbuditi okrevanje in odpornost palestinskega prebivalstva na zasedenem Zahodnem bregu in v Gazi. Velik del sredstev bo namenjen krepitvi palestinskih oblasti, del pa tudi podpori zasebnega sektorja.