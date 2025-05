Slovenja obsodila streljanje ob obisku tujih diplomatov v Dženinu

Ljubljana, 21. maja - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes obsodilo streljanje izraelske vojske v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu, ki je ogrožalo tuje diplomate. Ravnanje vojske je označilo za nesprejemljivo in od Izraela zahtevalo preiskavo incidenta. Streljanje je pred tem obsodilo že več evropskih držav in Evropska unija.